Il l'a quitté à 22h en direction de Honfleur. 200 passagers internationaux étaient à bord. Sachez aussi que d'autres grands bateaux devraient venir s'amarrer au port de la capitale régionale : l'Island Sky les 19 et 25 mai, le Diamant le 19 juin et le 2 septembre, le Sea Dream le 1er août, le National Geographic Explorer les 24 et 25 septembre...



