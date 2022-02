On recrute 15 marins-pompiers dans la Manche

"J'ai toujours voulu être pompier. C'est une grande fierté pour moi et mes parents de pouvoir faire ce métier", assure Victor, 20 ans, qui termine sa première année de marin-pompier à Cherbourg. Dans sa ville natale, le jeune homme, déjà secouriste à la protection civile de la Manche, a pu trouver la formation diplomante et qualifiante qui lui correspond.

Comme six autres jeunes, garçons et filles, il a découvert le métier sous le statut de marin-pompier volontaire. Pour la seconde année, la Marine Nationale recrute des jeunes de 17 à 25 ans pour suivre cette formation, et offre 15 postes de matelots à la caserne de Cherbourg, à pourvoir en septembre.

Vie en caserne

Après trois semaines de formation militaire de base à l'école des Fourriers, les volontaires suivent six semaines de formation spécifique : secours aux personnes, accident de la route, secourisme, secours incendie, voie d'eau... Le reste de l'année, les jeunes vivent au rythme de la caserne des marins-pompiers. Ils sont en effet nourris et logés par la Marine, en plus de leur salaire mensuel, autour des 800 euros.

"Nous logeons à la caserne même quand on est en repos, alors nous sommes toujours dans le métier !" explique Mélanie, 20 ans, originaire d'Eure-et-Loir. Sirènes et messages radios font partie de son quotidien. "Quand je ne travaille pas, j'entends mes collègues partir... et j'aime savoir sur quoi ils sont intervenus".

A l'issue de cette première année de découverte, Victor et Mélanie vont monter au grade de "quartier maître de la Flotte", avec à la clé un contrat de quatre ans.



Plus d'infos sur www.etremarin.fr ou au CIRFA de Saint-Lô