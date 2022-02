Paris (AFP). Ligue 1: Bielsa s'en va: une première journée de fou

Un week-end totalement "Loco" : Marcelo Bielsa a phagocyté la première journée de Ligue 1 en annonçant sa démission samedi soir après le premier match (défaite 1-0 face à Caen), plongeant Marseille dans la crise. Le ballon a cependant roulé et, défiant la hiérarchie, le premier de cette première est un promu : Angers a pris la place de leader, certes anecdotique, grâce à son succès 2-0 à Montpellier. Dimanche, c'était la désillusion pour les clubs européens, Lyon, tenu en échec par Lorient (0-0), mais surtout Saint-Etienne et Bordeaux, battus à l'issue de scénarios fous. Pour le PSG et Monaco auparavant, c'était plutôt une journée de ouf de soulagement. . Bielsa, c'est fou Le clap de fin de l'Argentin restera comme l'une des séquences les plus cocasses de l'histoire de l'OM et du Championnat de France, bien dans le style de l'entraîneur argentin aux démissions compulsives. Jeudi, l'homme à la glacière avait soufflé le chaud : mercato réussi, symbiose avec la direction et accord sur sa prolongation de contrat. Cela tranchait avec sa sortie de septembre 2014 lorsqu'il avait accusé son président, Vincent Labrune, de trahison. Samedi, Bielsa commente la défaite 1-0 de son équipe face à Caen (avec un superbe but de Delort), puis, coup de théâtre, annonce sa démission. En précisant l'avoir décidée dès mercredi soir. Saisissant coup de froid. La raison ? Un changement de dernière minute dans le contrat, imposé mercredi par le directeur général de l'OM, Philippe Pérez, et Igor Levin, l'avocat de la propriétaire Margarita Louis-Dreyfus. D'où "instabilité", manque de "confiance" et démission. Labrune s'est dit dans un premier temps "abasourdi" par la "décision brutale" de Bielsa "alors que tous ses souhaits avaient été exaucés". Le club a ensuite fustigé l'Argentin qui place "ses intérêts personnels bien au-dessus de ceux de l'institution". En un petit quart d'heure au centre d'entraînement, Bielsa est venu dimanche matin expliquer son choix aux joueurs, dont certains sont venus à Marseille pour lui, dont d'autres ont "progressé" sous ses ordres, comme l'a relevé le capitaine Mandanda. Et les supporters ont fait part de leur désarroi, quitte à éreinter celui qu'ils adulaient encore quelques heures auparavant. L'OM doit désormais plancher sur sa succession (Antonetti, Le Roy, Girard ou un étranger renommé ? ) alors que l'intérim sera assuré par l'entraîneur-adjoint Franck Passi, surnommé "El Local", afin de préparer le match à Reims de dimanche prochain. . Lyon, Bordeaux, "Sainté" : c'est raté Lyon a échoué à battre Lorient (0-0) malgré une large domination et les deux poteaux coup sur coup de Fekir et Lacazette, même si Guerreiro a aussi trouvé la barre d'une frappe déviée par Umtiti. L'OL, qui avait retrouvé le sourire samedi (présentation de Rafael et prolongation de Lacazette), voulait se rassurer après une préparation pénible. Le jeu est revenu, mais pas l'efficacité. C'est pire pour les trois clubs engagés en Europa League, comme l'OM (phase de groupes). Jeudi, Bordeaux et Saint-Etienne avaient finalisé leur qualification pour les barrages de C3. Et dimanche, ils ont tous deux perdu 2-1 dès leur premier match de championnat, après avoir pourtant ouvert le score. Les Girondins se sont inclinés à domicile face à Reims et sa jeunesse s'imposant dans les dix dernières minutes, et les Verts à Toulouse sur deux coups francs directs signés Braithwaite et Ben Yedder. Ca s'est fini de manière houleuse au Stadium avec l'exclusion des deux entraîneurs, Christophe Galtier et Dominique Arribagé. . Paris, Monaco : c'est réussi

