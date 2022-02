Lorient (AFP). Bombardes, soleil et affluence au Festival interceltique de Lorient

Un franc soleil breton et une foule dense étaient au rendez-vous dimanche de la traditionnelle Grande Parade du Festival interceltique de Lorient, institution incontournable de la culture celte, qui fête cette année sa 45ème édition. Partis en milieu de matinée des abords du port de pêche de la ville, les quelque 3.000 artistes et danseurs en tenue traditionnelle, venus des quatre coins du monde celte, ont terminé leur parade au Stade de la Moustoir en début d'après-midi. Ouverte, juste derrière les drapeaux des nations celtes, par le bagad de Lann Bihoué, bagad de la Marine française rendu célèbre par une chanson d'Alain Souchon, la parade se poursuivait avec les délégations des invitées d'honneur de cette édition: la Cornouailles et l'île de Man, les deux plus petites nations celtes de l'arc européen. La Cornouailles, 530.000 habitants, appartient au Royaume-Uni et l'île de Man, avec ses 90.000 habitants environ, est une dépendance de la Couronne britannique. Chaque "nation" celte, mais aussi chaque commune bretonne, arbore son costume traditionnel, variant énormément en couleurs, du sombre au clair ou très chatoyant, mais aussi en formes. Les coiffes des femmes vont du simple tissu brodé noué sur les cheveux, aux coiffes les plus élaborées et volumineuses. Sans parler des kilts ou pantalons des hommes. Beaucoup d'enfants en costumes traditionnels avec broderies et rubans défilent au c?ur des délégations. "Je trouve ça très émouvant, très beau. Je sens mes racines vibrer. C'est pas une culture qui est fermée, c'est pas une culture morte", soupire une spectatrice bretonne, interrogée par une correspondante de l'AFP. Un peu plus loin, un spectateur venu du département du Nord est "impressionné" par les costumes. "On est de Grenoble et vive la Bretagne!", s'exclame une spectatrice enthousiaste, venue pour la première fois voir la parade. "J'invite tout le monde, toute la France à venir ici en Bretagne regarder la grande parade. Bravo, bravo!", ajoute-t-elle en haussant la voix sur fond de bombardes, binious, cornemuses et cuivres de fanfares. Poids lourd parmi les festivals de l'été en Bretagne avec une fréquentation de plus de 700.000 visiteurs en 2014, le "FIL" propose plus de 200 concerts et animations, gratuits ou payants, d'artistes venus des pays celtiques, ainsi que des jeux et sports bretons, films, rencontres littéraires, conférences Ouvert vendredi, il s'achèvera le weekend du 15 août.

