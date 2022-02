Jérusalem (AFP). Bébé palestinien brûlé vif: plusieurs suspects arrêtés dans des colonies

La police israélienne a annoncé avoir arrêté dimanche plusieurs suspects lors de raids sur des colonies sauvages de Cisjordanie occupée dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un bébé palestinien et de son père dans un incendie criminel. "L'unité de la police spécialisée dans la lutte contre les crimes nationalistes a procédé à des recherches et arrêté plusieurs suspects dimanche matin dans des colonies sauvages dans le cadre de l'enquête sur les événements de Douma", le village palestinien de la famille Dawabcheh, dont le fils Ali, 18 mois et le père Saad ont été tués, tandis que la mère Riham et leur autre fils Ahmed, 4 ans, sont toujours hospitalisés, indique un communiqué de la police qui ne précise pas le nombre d'arrestations.

