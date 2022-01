Condé-sur-Huisne est "en deuil" pour le maire de la commune

A l'intérieur de la voiture percutée par un TER, quatre personnes circulaient : un homme et son épouse, tous les deux octogénaires, leur fille d'une cinquantaine d'années et leur petite-fille d'environ 10 ans. Ces deux dernières étaient arrivées en train de Paris à Condé-sur-Huisne quelques instants plus tôt pour passer des vacances dans le Perche Ornais.

Seule l'épouse a réussi à s'extraire du véhicule à temps, "avec l'aide d'un témoin" selon le maire de Condé-sur-Huisne, Jean-Pierre Gérondeau. Elle devait être entendue cet après midi pour tenter de comprendre comment un tel drame a pu se produire. Les trois autres occupants du véhicule ont été tués dans le choc. A Condé-sur-Huisne, c'est la consternation. Écoutez Jean-Pierre Gérondeau :

Au lendemain du drame, on sait maintenant que le TER roulait à une vitesse de 140 km/h, que le passage à niveau était sécurisé et qu'il n'y avait jamais eu d'accident à cet endroit. "Les habitants sont très attachés à cette gare, à cette ligne, depuis des générations. Le pays vit avec les trains", rappelle l'élu. Et ce soir, tous se questionne sur les circonstances du drame.

Selon les premiers témoignages, le conducteur au volant aurait calé sur la voie de chemin de fer avant que les signaux sonores et lumineux ne s'enclenchent pour alerter de l'arrivée du train.