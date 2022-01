Accident mortel de Condé-sur-Huisne : des circonstances à déterminer pour la SNCF

Pour une raison que l'enquête devra déterminer, le TER 16 782 qui effectuait la liaison Le Mans / Paris a heurté à 20h22 une voiture qui se trouvait sur les voies, à Condé-sur-Huisne, à l'est d'Alençon. Trois personnes ont été tuées dans le choc, dont un enfant. "Nos pensées vont immédiatement vers les proches des victimes et les personnes présentes à bord", a indiqué la SNCF.

Le trafic compliqué ce matin

34 voyageurs étaient présents à bord du TER accidenté. Aucun n'est blessé. Une cellule d’urgence médico-psychologique a toutefois été mise en place. Les secours ont "ont procédé à une batterie d’examens dans un gymnase mis à disposition par le Maire de la commune, pour ensuite être acheminés par bus en fin de soirée".

Le trafic régional est ce matin interrompu entre Nogent le Rotrou et Chartres jusqu’à 12h. Les TER circulent entre Paris et Chartres et entre Le Mans et Chartres. En revanche, des navettes bus ont été mises en place pour desservir les gares de Courville et La Loupe.