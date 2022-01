Vélizy-Villacoublay (France) (AFP). L'ex-otage au Yémen Isabelle Prime est arrivée en France

L'ex-otage Isabelle Prime, détenue depuis plus de cinq mois au Yémen, est arrivée en France vendredi soir sur la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, où elle a été accueillie par ses proches, par François Hollande et Laurent Fabius, ont constaté des journalistes de l'AFP. Vêtue d'un pantalon de sport gris, gilet blanc sur t-shirt bleu, portant casquette et lunettes de soleil, sourire aux lèvres, la jeune femme de 30 ans s'est d'abord entretenue quelques instants avec le président de la République, avant de rejoindre ses proches. Retenue au Yémen depuis le 24 février, Isabelle Prime a été libérée jeudi notamment grâce à la médiation du sultanat d'Oman, qui a mené des recherches en coordination avec des parties yéménites, avait annoncé l'agence officielle omanaise.

