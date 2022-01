Paris (AFP). Jean-Pierre Darroussin, le sympa tendre du cinéma français

Crâne dégarni, moustache fournie et barbe de trois jours, "Il a une grande finesse de jeu et il dégage de l'humanité", dit de lui Raphaël Jacoulot, réalisateur de son dernier film. " Il y a quelque chose de juste dans l'idée qu'il joue une figure douce, modérée, progressiste". Dans "Coup de chaud", Jean-Pierre Darroussin campe le maire d'un petit village dont les habitants désignent Josef (Karim Leklou), un fils de ferrailleur, comme source de tous leurs maux. Difficile pour lui de maintenir la confiance au fur et à mesure qu'une colère irrationnelle gagne la population, en plein été caniculaire. "Mon personnage, c'est François Hollande", plaisante l'acteur aux plus de 80 films. "C'est quelqu'un qui essaie d'être beaucoup de choses à la fois, qui navigue", explique à l'AFP cet habitué du cinéma social et engagé de Robert Guédiguian, qui se définit pourtant comme "un homme du consensus mou". "Je peux être engagé dans la parole, mais dans la réalité, je suis plus un observateur", ajoute le comédien, sympathisant dans les années 70 de la Gauche prolétarienne. Ancien élève du Conservatoire, ce fils d'un artisan étameur joue d'abord pendant près de dix ans dans une troupe de théâtre avec Catherine Frot et Pierre Pradinas, le Chapeau Rouge, avant de percer au cinéma. Après des petits rôles chez Philippe de Broca ou Bertrand Blier, il se fait remarquer en ineffable baba cool dans "Mes meilleurs copains" de Jean-Marie Poiré en 1988. Mais il refuse ensuite de se spécialiser dans les rôles de "pitres". "Dans les années qui ont suivi ce succès, ce personnage, qui ne m'avait que vaguement intéressé, a donné l'idée à des réalisateurs de me proposer des rôles d'abruti", raconte-t-il dans son livre "Et le souvenir que je garde au coeur", publié au printemps. "Je ne voulais pas tomber dans cette facilité". - 'Interpeller, réveiller' - S'il a souvent fréquenté la comédie, dans laquelle son air nonchalant et flegmatique et sa voix traînante font merveille, de "Un air de famille" -qui lui a valu le César du meilleur acteur dans un second rôle en 1997- à "Cuisine et Dépendances", Jean-Pierre Darroussin n'a pas hésité à se lancer dans des films plus âpres. Membre de "la bande à Guédiguian", il a notamment tourné pas moins de 15 films -de "Dieu vomit les tièdes" à "Marius et Jeannette"- avec le cinéaste marseillais, "un ami" qu'il connaît "depuis des temps immémoriaux". "Dans le divertissement, qui est à la base du cinéma, il faut quand même qu'il y ait une petite dose d'avertissement, voire de subversif", glisse l'acteur avenant au crâne dégarni, moustache fournie et barbe de trois jours, en jeans et chemise en jean. "Je trouve qu'on fait ce métier là pour interpeller, réveiller". Souvent abonné aux rôles de "sympa tendre", aux personnages familiers, il note qu'il est "rare qu'on (lui) donne des pervers sadiques". "Ca viendra j'espère !", s'amuse celui qui s'apprête à tourner avec Stéphane Brizé dans "Une vie", adapté de Maupassant. Habitué aussi aux seconds rôles, l'acteur confie ne pas rêver de devenir "une grosse vedette", même s'il a joué plus de personnages principaux depuis la fin des années 90, du "Poulpe" de Guillaume Nicloux à "Ah ! si j'étais riche" de Michel Munz et Gérard Bitton en passant par "Les Grandes personnes", de son épouse Anna Novion. "Je veux pouvoir continuer à jouer la comédie sans avoir à faire des choix pour maintenir une cote", tranche le comédien, qui s'est également essayé à la réalisation avec "C'est trop con" (1992) et "Le Pressentiment" (2006).

