Réveil en fanfare pour une famille de dix personnes à Isigny-sur-Mer, vendredi 7 août à 6h10. Pour une raison encore indéterminée, le feu a pris dans une fourgonnette stationnée dans une impasse, rue Littry.

L'incendie s'est rapidement propagé au garage voisin et à la maison attenante. Six adultes et quatre enfants ont dû être évacués pour leur sécurité.

Une enquête est ouverte.