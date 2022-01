Montpinchon fête le vélo pendant quatre jours avec la Saint-Laurent

Une fois de plus, plusieurs centaines de coureurs feront honneur au circuit Thierry Marie et à son parcours "toboggan". Ils donneront le meilleur face au célèbre "mur" de Montpinchon pour un peu plus d'1.5 km d'ascension à près 9%.

Chaque année, grâce à une équipe de bénévoles passionnés, le petit village de la Manche qui compte 559 habitants accueille 580 coureurs et plus de 10000 spectateurs dans une ambiance familiale et chaleureuse.

Quatre jours de vélo

Le samedi matin du 8 août, Monpinchon accueille les écoles de vélo pour les jeunes de 7 à 12 ans. A 12h15, départ de la finale du challenge national Espoirs pour les 19 à 22 ans avec 123 kms 300 .

Le dimanche 9 août, l'épreuve fédérale juniors de 17 et 18 ans avec 109 kms 600, départ à 14h00.

Le lundi 10 août, 4 épreuves pour les départementaux de 51 kms 600 et 68 kms 800.

Le mardi 11 août, le Grand Prix de la Saint-Laurent - Prix des Stars, l'épreuve élite nationale pour les 19 ans et plus avec 150 kms 700. Départ à 12h30.

Revivez en vidéo, l'arrivée 2014