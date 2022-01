Paris (AFP). Ligue des champions: tirage à hauts risques pour Monaco

L'AS Monaco n'est plus qu'à une étape de retrouver la Ligue des champions, qui lui a réussi la saison dernière: mais lors du tirage au sort des barrages vendredi (12h00), l'ASM risque de tomber sur un adversaire de poids. Lors des barrages, les clubs champions dans leur pays (le FC Bâle, le Maccabi Tel-Aviv, Malmö, par exemple) s'affrontent entre eux, et les clubs non champions, dont Monaco, héritent d'un adversaire également non-champion. L'ASM, qui évoluait encore en Ligue 2 il y a trois saisons, a le deuxième plus faible coefficient UEFA des clubs non-champions, juste devant le Rapid Vienne, surprenant tombeur de l'Ajax Amsterdam au 3e tour préliminaire. Pourtant quart de finaliste de la dernière édition, Monaco ne sera donc pas tête de série lors du tirage au sort, vendredi à Nyon, siège de l'UEFA. Son adversaire sera nécessairement l'un des cinq "gros" de ce stade de la compétition, le dernier avant d'atteindre la phase de groupes de Ligue des Champions. A savoir le Sporting Portugal, le Shakhtar Donetsk, le Bayer Leverkusen, le FC Valence et Manchester United. Les Mancuniens, qui ont perdu l'Argentin Angel Di Maria, se sont encore beaucoup renforcé pendant l'intersaison, recrutant l'ailier Memphis Depay, le défenseur Matteo Darmian ainsi que les milieux Morgan Schneiderlin et Bastian Schweinsteiger. Ils font office d'épouvantail de ces barrages, davantage encore que le Bayer Leverkusen et le FC Valence, des équipes ambitieuses mais dont l'effectif reste moins "galactique" que celui du club anglais. - Valence veut confirmer - Quatrième du championnat d'Allemagne, le Bayer Leverkusen est une vieille connaissance européenne de l'AS Monaco: après avoir à chaque fois beaucoup souffert, les Monégasques s'étaient imposé à deux reprises sur un petit but en phase de groupes de Ligue des Champions la saison dernière. Racheté par le magnat singapourien Peter Lim, Valence a de son côté réalisé une belle saison à l'échelon national (4e du championnat d'Espagne, derrière le FC Barcelone, le Real et l'Atletico Madrid) qu'il entend bien confirmer au niveau supérieur. Le Shakhtar Donetsk avec sa colonie de Brésiliens est un cran en-dessous. Mais s'il s'est fait étriller en huitièmes de finale par le Bayern Munich la saison dernière (0-0, 0-7), il est sorti d'un groupe assez relevé en éliminant notamment l'Athletic Bilbao. A priori, l'adversaire le plus accessible pour Monaco pourrait être le Sporting Portugal, le nouveau club de Jorge Jesus, transfuge du rival lisboète, le Benfica. D'autant que l'entraîneur de Monaco, Leonardo Jardim, connaît bien le Sporting qu'il entraînait avant son arrivée en Principauté. L'adversaire de Monaco ne sera toutefois pas pour autant ravi d'hériter du club de la Principauté: sa solidité défensive, son application tactique et son intéressant recrutement offensif (Cavaleiro, El Shaarawy, Bahlouli), en font un candidat sérieux à la qualification en phases de groupes. Il serait le premier club français à se sortir des barrages depuis la rétrogradation de la France à la sixième place du classement UEFA, en 2012.

