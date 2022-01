Rouen: il chute d'une moto volée

Les services de police sont appelés mercredi 5 août à 20h15 par un individu témoin d'un accident de la route au niveau du Quai de France à Rouen. Les pompiers et les policiers arrivés sur sur les lieux de l'accident repèrent une moto de la marque Suzuki mais pas son pilote. Après quelques recherches, ils retrouvent 60 mètres plus loin un jeune homme de 21 ans assis près d'un buisson.

La moto signalée volée

Il porte encore son casque et semble blessé. Après avoir passé la moto au fichier, il s'avère qu'elle a été signalée volée depuis le 1er juin à Rieux dans le Morbihan. Le jeune homme résidant Trappes dans les Yvelines est blessé à la cheville et au poignet et souffre d'un traumatisme cranien. Il aurait demandé au témoin de ne pas alerter la police. Il est hospitalisé au CHU Charles Nicolle, et sera entendu à sa sortie.