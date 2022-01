Tourisme : le véritable essor de la location de vélos

L'été, il y a les adeptes des doigts de pied en éventail. Et les adeptes de l'itinérance. A en croire le nombre de touristes croisés à vélo depuis plusieurs semaines à Caen, les seconds sont de plus en plus nombreux. Constat partagé par Benjamin Gouy, gérant de la boutique Vélo Station. Sa quinzaine de vélos disponible à la location ne suffirait presque plus. « Il y a une vraie demande », explique-t-il. Écoutez-le :

Benjamin Gouy Impossible de lire le son.

« La semaine dernière, j'ai eu des Italiens. Ils ont loué leurs vélos pour une semaine et sont partis en randonnée », poursuit-il. L'ouverture en juin dernier de la Vélofrancette, au départ de Ouistreham, devrait permettre de confirmer le phénomène dans les années à venir.

Les « locaux » ne sont pas en reste non plus. Plutôt que d'avoir à entretenir un deux-roues, des Caennais optent pour la location ponctuelle. Il y a enfin ceux qui ne veulent pas "s'encombrer". A 28 ans, c'est le cas de Clément, propriétaire d'un vélo. Parti à Lyon pour raisons professionnelles, il n'a pas souhaité l'emmener durant sa semaine de vacances chez ses parents. Mais reste décidé à faire découvrir le charme du Calvados à son amie Adriana, à vélo. Écoutez-le :

Clément Impossible de lire le son.

Les adresses pour louer un vélo dans l'agglomération caennaise, c'est ici.