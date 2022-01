Tubes de l'été 2015 : L.E.J, trois étudiantes du 93 explosent sur You Tube

Elles sont trois, belles et talentueuses, Lucie, Elisa et Juliette forment le groupe L.E.J. Postée le 1er août dernier, une vidéo d'un "medley" des plus gros hits de l'été fait le buzz. 1 449 009 vues ... en 5 jours !