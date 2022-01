Rome (AFP). Naufrage au large de la Libye: probablement plus de 200 disparus

Plus de 200 personnes étaient portées disparues mercredi après-midi au large des côtes libyennes après le naufrage d'un bateau de pêche surchargé de migrants, ont annoncé les gardes-côtes italiens. Une opération de secours massive a permis de récupérer quelque 400 survivants et 25 corps, selon un dernier bilan des gardes-côtes effectué à 18h00 GMT, mais d'après plusieurs sources, il y avait plus de 600 personnes à bord. Selon les autorités irlandaises, dont un navire militaire, le "Lé Niamh", a été parmi les premiers à porter secours aux migrants, "367 personnes (342 hommes, 12 femmes et 13 enfants) ont été secourues et se trouvent désormais à bord". "Les opérations de recherche d'éventuels survivants vont se poursuivre toute la nuit", a affirmé en début de soirée à l'AFP un porte-parole des gardes-côtes. Sept navires y participent, soutenus par des hélicoptères et un drone. Un bébé d'un an environ, fiévreux, et une personne ayant une jambe cassée, ont été hélitreuillés vers l'île voisine de Lampedusa, a précisé à l'AFP Federico Fossi, porte-parole en Italie du Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Ce naufrage pourrait être le pire depuis celui qui a coûté la vie à quelque 800 personnes en avril. Les gardes-côtes ont expliqué à l'AFP avoir reçu l'appel au secours à Catane (Sicile), d'où il a été répercuté à leur centre de Rome, chargé de coordonner les secours de tous les bateaux de migrants au sud de l'Italie. Deux bateaux patrouillant dans la zone, à environ 15 milles des côtes libyennes, ont immédiatement été envoyés sur place, le "Dignity 1", affrété par Médecins Sans Frontières (MSF), et le "Lé Niamh". Arrivé en premier vers 10H50 GMT, le navire irlandais a mis à l'eau deux canots pour s'approcher du bateau surchargé, qui s'est alors retourné, probablement sous l'effet d'un léger mouvement de foule. Selon Federico Fossi, la mer était très calme, mais le bateau a rapidement coulé parce qu'il était en métal, et beaucoup de migrants sont probablement restés bloqués dans l'épave. Dans un entretien au quotidien la Repubblica, Loris De Filipi, président de MSF Italie, a raconté que ses équipes avaient vu "des gilets de sauvetage et des morceaux de bois un peu partout". - Familles à bord - Dans la matinée, Nawal Soufi, une militante italienne par qui passent de nombreux appels de Syriens en détresse en mer, avait annoncé avoir reçu vers 07H00 GMT l'appel à l'aide d'un bateau en métal avec environ 600 personnes à bord et l'avoir transmis aux gardes-côtes de Catane. Ce bateau se trouvait légèrement au nord de la ville libyenne de Zouara, non loin de la frontière tunisienne, et avait des familles avec des enfants à bord. Mais l'eau avait envahi la salle des machines et il n'arrivait plus à avancer. Selon les gardes-côtes italiens, il s'agit "probablement" du même bateau. Lors du drame d'avril, les dépouilles des migrants noyés avaient été débarquées à Malte et les survivants en Sicile, près de 48 heures après le naufrage. Malgré un important renforcement de l'opération européenne Triton, dont les moyens et les compétences sont désormais similaires à ceux de l'ancienne opération italienne Mare Nostrum, les conditions dans lesquelles les migrants tentent de traverser la Méditerranée rendent chaque voyage périlleux.

