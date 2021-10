Ce n'est pas vraiment la décision de pénalty qui est remis en cause, mais bien la manière et le contexte qui ont entouré cette exécution. Les Rouge et Bleu reprochent notamment à l'arbitre, M. Rainville de ne pas avoir sifflé et surtout de ne pas avoir eu le bon comportement au moment de l'exécution de la sentence. Il ne regardait pas le but, et n'arrêtait pas de bouger.

La réserve émise par les Caennais n'a que peu de chance d'avoir des conséquences positives pour le Stade Malherbe.