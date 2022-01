Caen-Toulouse (0-1) : la série de défaites se poursuit pour Malherbe

Après deux revers en championnat, les Caennais se devaient de réagir face à une équipe toulousaine qui en cas de victoire pouvait espérer accrocher la tête du championnat au soir de cette cinquième journée. Et comme prévu, les Toulousains offrirent dès les premiers instants de la rencontre une solide opposition physique. Intense au niveau des duels, la rencontre ne proposait guère d’occasions dans le premier quart d'heure, aux 12 500 spectateurs venus à d’Ornano.

Bataille du milieu

Ce sont les Caennais qui se montrèrent les prermiers dangereux, lorsque Pierre-Alain Frau déposa une offrance à l’entrée de la surface de réparation adverse à Fayçal Fajr. Mais le dos trop penché en arrière, le meneur de jeu caennais expédia le ballon au deuxième étage des tribunes (11’). Sur corner, les Caennais se montrèrent à nouveau menaçants un quart d’heure plus tard, quand Grégory Leca piqua un peu trop sa tête aux six-mètres adverse. Le ballon passa alors devant la cage toulousaine. Romain Hamouma trop court ne put rabattre le ballon dans le but (25’).

Un long duel au milieu de terrain, largement dominé par les Toulousains s’en suivit, mais sans jamais véritablement accoucher sur de grosses occasions, jusqu’à la 43’ minute.

Il fallut alors toute la dextérité d’Alexis Thébaux dans la cage bas-normande pour repousser le ballon sur sa ligne. Suite à un beau movement côté droit, Franck Tabanou se retrouva seul face au but. La suite tourna donc à l'avantage du portier caennais

Coup de grâce



Au retour des vestiaires, les hommes d’Alain Casanova imprimaient clairement le rythme à des Caennais, souvent dépasser par la vitesse de jeu de l’adversaire. Toulouse n’en profitait cependant pas pour se créer des occasions franches. Après un bon quart d’heure de jeu en seconde période, les Rouge et Bleu se projetaient enfin vers l’avant.Suite à un bon mouvement côté gauche, Pierre-Alain Frau tentait sa chance si tôt après avoir pénétré dans la surface de réparation. Sa frappe à raz-de-terre finissait à côté du poteau droit d’Ali Ahamada (62’).

Les offensives bas-normandes semblaient enfin plus tranchantes. Comme si les hommes de Franck Dumas avaient enfin compris que pour faire trembler le bloc toulousain, il fallait passer par le jeu au sol. Sur un corner, les Caennais auraient pu ouvrir le score, mais Umut Bulut se chargea de sortir la balle sur la ligne de but (73’). Sur l’action suivante, Romain Hamouma décalait parfaitement côté gauche Frédéric Bulot qui tenta alors sa chance. Mais sa frappe trop croisée vint mourir en six-mètres. L’entrée en jeu quelques minutes plus tôt de Benjamin Nivet et de Grégory Proment en lieu et place de Fayçal Fajr et de Yannick M’Boné n’était sûrement pas étrangère à ce temps fort bas-normand.

Alors que les hommes de Franck Dumas continuaient à pousser pour ouvrir le score, les Toulousains répondirent en contre suite à une mauvaise passe de Benjamin Nivet dans la surface de réparation adverse. Les hommes d’Alain Casanova développèrent alors le jeu côté gauche. Daniel Braaten centra pour Etienne Capoue qui frappa rapidement. Alexis Thébaux bien sorti à sa rencontre contra alors le ballon, mais sans pouvoir le dégager. Le milieu toulousain put reprendre le ballon et le glisser au fond des filets (0-1,90+3). Dur, dur pour des Caennais pas récompensés de leur prise de risques dans le dernier quart d'heure.

La feuille de match

CAEN-TOULOUSE : 0-1 (0-0)

5e journée de Ligue 1 - Samedi 10 septembre 2011

12 350 spectateurs

But : Capoue (90+3') pour Toulouse

Cartons jaunes : Traoré (82') pour Caen, Bulut (66') et Mbengue (83') à Toulouse.

CAEN : Thébaux - Vandam, Leca, Heurtaux, Raineau - Hamouma, M'Bone (Proment, 62'), Fajr (Nivet 68), Seube (cap), Bulot (K. Traoré 82) - Frau. Entraîneur : Franck Dumas.

TOULOUSE : Ahamada - Ninkov (Akpa Akpro 76), Congré (cap), Abdennour, Mbengue - Capoue, Machado (Braaten 66), Sissoko, Devaux (Firmin 79) Tabanou - Bulut. Entraîneur : Alain Casanova.