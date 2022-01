Le Caire (AFP). L'EI menace d'exécuter un Croate employé d'un groupe français enlevé en Egypte

La branche égyptienne du groupe jihadiste Etat islamique (EI) a menacé dans une vidéo mercredi de décapiter un Croate travaillant pour un groupe français enlevé fin juillet dans la banlieue du Caire. Dans la vidéo mise en ligne par les jihadistes, le Croate apparaît agenouillé aux pieds d'un homme cagoulé et tenant un couteau. Lisant une feuille de papier, il dit qu'il sera exécuté dans 48 heures par ses ravisseurs si le gouvernement égyptien ne libère pas "des femmes musulmanes" emprisonnées. "J'ai 30 ans et je viens de Croatie", affirme encore l'otage, vêtu de la tenue orange des prisonniers de l'EI. Il explique travailler pour la branche au Caire du groupe français de services pétroliers CGG et affirme avoir été enlevé le 22 juillet par les combattants de la branche égyptienne de l'EI, "La province du Sinaï". Le groupe se faisait autrefois appeler "Ansar Beït al-Maqdess" mais s'est rebaptisé "Province du Sinaï" pour marquer son allégeance au "califat" auto-proclamé par l'EI sur une partie de l'Irak et de la Syrie. Le 11 juillet, le groupe a revendiqué un attentat à la voiture piégée contre le consulat d'Italie au Caire qui a tué un civil, la première attaque contre une représentation diplomatique depuis l'éviction du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013.

