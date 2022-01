Aden (AFP). Les loyalistes au Yémen maintiennent la pression sur les rebelles

Les forces loyalistes ont repris l'initiative dans le sud du Yémen et tentaient mercredi de capitaliser sur la reconquête de la ville d'Aden et de la principale base aérienne du pays après quatre mois de guerre contre les rebelles. Les combattants progouvernementaux continuaient de progresser dans les régions au nord de la cité portuaire d'Aden, reprenant la majorité de la province voisine de Lahj et avançant dans celle d'Abyane, plus à l'est. Selon le ministère de la Défense, la base aérienne d'Al-Anad dans la province de Lahj, est tombée après une offensive lancée avec le soutien aérien et matériel de la coalition arabe sous commandement saoudien, intervenue au Yémen pour empêcher les rebelles de prendre le contrôle total du pays. Issus de la minorité chiite zaïdite et aidés par des unités de l'armée restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, les rebelles Houthis ont lancé en juillet 2014 à partir de Saada, leur fief dans le nord, une offensive qui leur a permis de s'emparer de la capitale Sanaa, de vastes secteurs du nord, du centre et de l'ouest du pays et de prendre pied à Aden fin mars. Leur entrée à Aden, deuxième ville du pays, a poussé le président Abd Rabbo Mansour Hadi qui s'y était réfugié, à fuir et à s'exiler en Arabie saoudite. Au même moment, les avions de la coalition entraient en action contre les rebelles appuyés par l'Iran et en appui aux partisans de M. Hadi. Forts de la prise d'Aden à la mi-juillet, leur premier succès dans la guerre, les forces gouvernementales ont pourchassé les rebelles hors de la ville avec l'intention de reprendre aux rebelles l'ensemble des régions dans le Sud où elles ont le soutien de la population. Ces dernières 24 heures, elles ont reconquis dans la province de Lahj, Houta, son chef-lieu, et la région de Wadi al-Husseini après en avoir chassés les rebelles, selon des sources militaires. - Abyane et Taëz, prochaines étapes - "Houta est sous contrôle après des opérations de ratissage", a affirmé une source militaire, ajoutant que des accrochages limités se déroulaient sur la route vers la province de Taëz, plus au nord-ouest. Mais signe de la fragilité de la situation, le gouverneur de Lahj a reporté sine die son retour à Houta qu'il avait quitté après sa prise en mars par les rebelles, a-t-on indiqué dans son entourage. Pour mieux sécuriser Aden, où des troupes de la coalition ont été déployées la semaine dernière, les pro-Hadi cherchent à reconquérir plusieurs provinces au nord de la cité. Un porte-parole des forces progouvernementales -formées de combattants sudistes et de soldats pro-Hadi- a annoncé que "la libération" de Zinjibar, chef-lieu de la province d'Abyane, était "désormais proche". "La reconquête d'Abyane est la prochaine étape", a confirmé à l'AFP le porte-parole de ces forces à Aden, Ali al-Ahmadi. Riad Kahwaji, chef de l'Institut pour les Affaires militaires au Moyen-Orient et dans le Golfe, a relevé "l'incapacité des Houthis et de leurs alliés à arrêter l'offensive" des loyalistes qui sont en passe de "conquérir rapidement Abyane et Taëz". Selon lui, ces forces, soutenues par l'aviation de la coalition, "bénéficient désormais de l'appui de forces terrestres de cette coalition, qui ont débarqué à Aden avec du matériel militaire moderne, dont des chars et des pièces d'artillerie". - Situation humanitaire catastrophique - "La poursuite de l'offensive augmente la pression sur les Houthis dès lors qu'ils continuent à refuser les initiatives pour un règlement pacifique", a-t-il ajouté. Après le revers à Aden, le chef de la rébellion Abdelmalek al-Houthi s'est dit lundi prêt à un règlement politique. "Nous accueillons tout effort d'une quelconque partie neutre arabe ou internationale". La guerre au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, a fait près de 4.000 morts depuis mars selon l'ONU et 21 millions de personnes ont besoin d'aide ou de protection. Un avion militaire saoudien a atterri mercredi à l'aéroport d'Aden où il a livré une nouvelle aide médicale de 25 tonnes, selon un correspondant de l'AFP sur place.

