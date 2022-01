Coincé pour recel de vol de scooter à Tourville-la-Rivière

A la base de loisirs de Bédanne à Tourville-la-Rivière, une patrouille de policiers surveille et sécurise les lieux le mardi 4 août lorsqu'elle aperçoit vers 14h40, un scooter sans plaque d'immatriculation et sans carénage. Ils décident d'entrer en contact avec l'individu qui rôde autour du scooter. Interrogé sur l'état du scooter qui a le neiman forcé, le jeune homme de 17 ans semble hésitant et explique finalement qu'il a eu un accident avec. N'ayant pas les papiers du véhicule, il raconte qu'il aurait acheté le scooter la veille pour 300€ sur le Leboncoin.

Scooter signalé volé

Grâce au numéro moteur et celui du cadre du scooter, les policiers ont pu le passer aux fichiers des véhicules volés. Le deux-roues est en réalité signalé volé depuis le 2 août à Oissel. Le jeune homme habitant la même ville est interpellé pour recel de vol de scooter.