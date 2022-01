Toulouse (AFP). Meurtre de Toulouse: la jeune femme serait morte d'une fracture du crâne

La jeune femme découverte morte dans une malle de plastique dans un appartement du centre de Toulouse serait morte d'une fracture d'une crâne, selon des éléments d'autopsie publiés mercredi par le procureur de la République de Toulouse. "Les premières conclusions de celle-ci (l'autopsie) révélaient que le décès pouvait résulter d'une fracture du crâne", lit-on dans un communiqué du procureur envoyé à l'AFP. "Des analyses complémentaires, dont des expertises anatomo-pathologiques et toxicologiques, étaient ordonnées afin d?obtenir des éléments plus précis portant sur les causes, les circonstances et la date du décès", est-il encore indiqué. Les pompiers avaient été alertés par des proches de cette jeune femme de 23 ans lundi soir après qu'elle n'eut plus donné de ses nouvelles depuis une dizaine de jours. Entrés par un fen?tre de toit dans son studio situé dans un immeuble de la rue Merly en plein centre de Toulouse, ils y avaient découvert le corps de la jeune étudiante en position foetale dans une malle en plastique. "Le cadavre se trouvait dans un état de décomposition avancée", est-il confirmé dans le communiqué qui écarte un démembrement du corps. "En raison de l?état du corps, l'identification formelle de la victime restait subordonnée à la réalisation d?analyses ADN bien qu?il soit hautement probable qu?il s?agisse en effet de la jeune femme locataire de l?appartement", précise le procureur. Le service régional de police judiciaire (SRPJ) de Toulouse a ouvert une enquête sous le chef "d?homicide volontaire", ce que le parquet avait indiqué la veille. Des voisins de l'immeuble ont indiqué à l'AFP que la victime était une jeune étudiante en histoire de l'art et archéologie.

