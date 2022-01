CBC : "les joueurs ont plutôt hâte de rentrer dans le vif du sujet"

La reprise. Déjà ? Ou enfin ?

« Enfin ! Même si nous avons fini la saison tard avec le titre de champion de France, fin mai, cela fait quand même déjà plus de deux mois. Quand on est entraîneur de basket, on a hâte que cela revienne vite ! »

Quel était le programme de cette reprise ?

« Une remise en route classique. Je crois qu'il fallait être vigilant à ce que les joueurs américains, qui sont arrivés lundi matin, ne se blessent pas. Nous avons l'avantage de faire une reprise assez longue puisque la préparation va durer jusqu'au 25 septembre, si on compte le premier match de championnat. Sauf qu'à y regarder de plus près, il y a d'abord un premier match de préparation le 12 août, contre une équipe américaine. Et puis le 11 septembre, nous aurons la chance de jouer contre le finaliste de la coupe de France, le Portel, une équipe de Pro B. C'est une bonne chose. Les joueurs ont plutôt hâte de rentrer dans le vif du sujet. »

Avez-vous eu un œil plus attentif sur les nouvelles recrues ?

« J'ai eu un œil plus particulier sur les nouveaux mais je sais aussi que certains avaient le décalage horaire dans la tête. Il m'est déjà arrivé, à la fin d'un premier entraînement, de penser m'être trompé sur un joueur ou une joueuse. Et pourtant, en fin de compte, ça n'était pas du tout une erreur. Donc, il faut rester vigilant ».

Il y a à travailler la technique, le physique mais aussi la cohésion du groupe...

Audio - Écoutez la réponse d'Hervé Coudray Impossible de lire le son.

Prévoyez-vous des moments de rupture dans la préparation ?

« Oui, nous avons déjà déjeuné ensemble de manière à ce que les joueurs puissent se découvrir les uns les autres. Et il y aura d'autres moments comme cela afin de créer, sur le terrain, la cohésion nécessaire dans les moments difficiles. »

Quels sont vos objectifs pour la saison ?

« L'objectif, il est d'amener le club au plus haut niveau possible. Pour la Pro B, il y a deux équipes qui montent. L'une sur la saison régulière. Celle qui aura terminé en tête. La seconde montera à l'issue des play-offs. L’objectif est donc de se placer tout de suite dans le haut du tableau ».

La séance de reprise était ouverte au public. Est-ce une habitude que vous avez envie de prendre ?

« C'était une façon de remercier les spectateurs de nous suivre de manière aussi chaleureuse ! C'est un bonheur de jouer devant une salle pleine alors c'est le juste retour des choses que le public puisse assister de temps en temps aux entraînements. »