Kuala Lumpur (AFP). Malaisie: Kerry va s'entretenir avec son homologue russe Lavrov

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry doit s'entretenir mercredi soir avec son homologue russe Sergueï Lavrov, en marge de réunions de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur, a annoncé un diplomate américain. Les deux ministres, qui s'étaient déjà vus lundi à Doha pour parler de la Syrie, "discuteront d'un éventail de sujets de préoccupation commune", a précisé ce responsable du département d'Etat auprès des journalistes voyageant avec John Kerry.? Il s'agira d'une "renconte bilatérale", a ajouté le diplomate, MM. Kerry et Lavrov étant tous les deux à Kuala Lumpur pour les réunions élargies de l'Asean. Lundi à Doha, en marge d'une réunion des pays du Golfe, M. Kerry avait vu M. Lavrov et son homologue saoudien Adel al-Jubeir, pour parler essentiellement du conflit syrien. A l'issue de cette réunion tripartie inédite, M. Lavrov a dénoncé comme "contre-productives" les mesures supplémentaires annoncées par Washington pour défendre ses alliés combattant en Syrie. Par ailleurs, John Kerry a exprimé mercredi auprès de son homologue chinois Wang Yi son "inquiétude" devant la "montée des tensions" en mer de Chine méridionale entre Pékin et ses voisins d'Asie du Sud-Est, a indiqué un diplomate américain. M. Kerry "a réitéré son inquiétude face à la montée des tensions à propos de revendications conflictuelles en mer de Chine méridionale et à propos de la militarisation, réhabilitation et construction à grande échelle auxquelles se livre la Chine", a confié ce cadre du département d'Etat, en marge de réunions à Kuala Lumpur de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (Asean), auxquelles participent aussi les Etats-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne ou encore le Japon et l'Australie.

