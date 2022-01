Monaco (AFP). Ligue des champions: Monaco assure contre Berne et disputera les barrages

Monaco, qui est venu à bout des Young Boys de Berne après la pause (4-0), mardi soir au Stade Louis-II, s'est qualifié pour les barrages qualificatifs pour la phase de poules de la Ligue des champions (match aller le 18 ou 19 août). Après avoir remporté le match aller (3-1) à Berne la semaine dernière, Monaco, où le directeur sportif Luis Campos était bien sur le banc au côté de Leonardo Jardim, a récidivé pour s'offrir la possibilité de goûter à nouveau à la Ligue des champions. Pour cela, les Monégasques devront passer un obstacle bien plus impressionnant (Manchester United, Valence ou le Bayer Levekusen entre autres) que la valeureuse mais limitée formation suisse de Berne. Le début de rencontre était pourtant à l'avantage des Young Boys, dans l'obligation d'inscrire au minimum trois buts pour se qualifier. Scott Sutter et Jan Lecjaks, les deux défenseurs latéraux bernois, obligeaient d'ailleurs Nabil Dirar et Ivan Cavaleiro, disciplinés, à défendre. Comme à leurs habitudes prises la saison dernière en Ligue des champions, les hommes de Jardim faisaient le dos rond, défendaient et tentaient de récupérer le ballon le plus haut possible pour porter rapidement le danger devant les buts de Yvon Mvogo. Anthony Martial, en jambes, obligeait Steve von Bergen à intervenir (9). Puis, il passait son adversaire direct avant de voir sa tentative détournée en corner (13). Entre temps, Dirar avait mené un contre supersonique et servi en retrait Mario Pasalic, dont la tentative du plat du pied était, une nouvelle fois, contrée (10). Sans avoir ouvert la marque, Monaco avait toutefois déjà refroidi les ardeurs de Suisses, qui dès la demi-heure, devaient abandonner la possession de balle. Joao Moutinho en profitait pour effectuer un pivot, sans effet sur Mvogo (35). - Solidité défensive, promesses offensives - Avant la pause cependant, les hommes de Uli Forte se créaient leur meilleure opportunité. Samuel Afum reprenait un centre de Lecjaks que Danijel Subasic repoussait en corner (36). Au retour des vestiaires, Berne ratait l'occasion de donner du suspens à la rencontre. Subasic intervenait à bon escient sur une frappe de Milan Gajic, puis une reprise de Miralem Sulejmani (50). L'opportunité n'allait pas se représenter, d'autant plus que Cavaleiro, sur son côté gauche, éliminait Lecjaks avant d'enrouler parfaitement pour ouvrir la marque (1-0, 54). Dès lors, Monaco déroulait. Berne lâchait. Sur un corner de Moutinho, Layvin Kurzawa, déjà buteur de la tête à l'aller, remettait ça d'une belle tête décroisée (2-0, 64). Avant de laisser sa place à Guido Carrillo, Martial y allait lui aussi de sa réalisation. Si, deux minutes au préalable, il ne parvenait pas à cadrer sa bicyclette (68), il reprenait aisément le centre de Andrea Raggi pour inscrire le troisième but monégasque (3-0, 70). Le calvaire n'était pas terminé pour Mvogo, le gardien helvète. Alors qu'il venait tout juste d'entrer en jeu, le +Pharaon+ italien Stephan El Shaarawy décochait un tir flottant que Mvogo était incapable de repousser (4-0, 77). La mission était remplie pour des Monégasques qui ont montré une vraie solidité défensive en première période conjuguée à de belles promesses offensives après la pause.

