L'aéroport de Deauville change de nom

Suite à la récente parution au Journal Officiel de l’arrêté du 15 avril 2011 du Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des transports et du Logement autorisant le changement de dénomination de l’aéroport de Deauville – Saint Gatien, Monsieur Alain LE VERN, Président du Syndicat Mixte de l’Aéroport de Deauville Normandie a le plaisir d’annoncer officiellement la naissance de :



L’AEROPORT DE DEAUVILLE - NORMANDIE



« Ce changement de nom renforce l’identité de l’aéroport de Deauville – Normandie comme l’aéroport interrégional pour toute la Normandie. Il consolide son rôle dans les années à venir non seulement dans un contexte national mais également dans un contexte international. L’aéroport de Deauville – Normandie, dont le revêtement de piste et le parking avions ont été entièrement rénovés l’année dernière, a considérablement augmenté son trafic passagers, dépassant le seuil des 125 000 passagers en 2010, soit 44% de plus par rapport à l’année dernière.



Avec la poursuite de la ligne CityJet de Londres City à Deauville, 4 fois par semaine et la construction prochaine d’une nouvelle aérogare, l’Aéroport de Deauville – Normandie continue à renforcer sa position d’aéroport interrégional ».

Communiqué intégral de Monsieur Alain LE VERN, Président du Syndicat Mixte de l’Aéroport de Deauville Normandie.