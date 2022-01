Toulouse (AFP). Le cadavre décomposé d'une jeune femme retrouvé à Toulouse

Le cadavre décomposé d'une jeune femme, qui serait une étudiante de 23 ans en histoire de l'art et en archéologie, a été retrouvé lundi soir dans une malle en plastique, au troisième étage d'un immeuble du centre historique de Toulouse. Ce sont la mère et une amie de la jeune femme qui ont prévenu les secours lundi soir, après s'être heurtées à la porte close de l'appartement mansardé de la rue Merly, a déclaré à un journaliste de l'AFP un jeune voisin qui a requis l'anonymat. Ce voisin a croisé les deux femmes qui s'inquiétaient de ne pas avoir de nouvelles de l'étudiante depuis une quinzaine de jours. D'habitude active sur les réseaux sociaux, elle avait aussi son portable éteint. Les pompiers sont intervenus vers 21h30 et ont pénétré par le Velux dans le studio situé au troisième et dernier étage. Le cadavre était en "décomposition avancée", "a priori depuis une dizaine de jours", a-t-on indiqué de source policière. Les jambes de la victime semblaient, selon lui, avoir été découpées pour faire tenir le corps dans la malle. Le parquet a cependant indiqué à l'AFP qu'il n'y avait "pas de certitude" sur ce dernier point, ajoutant qu'une autopsie allait être menée mardi après-midi. Le corps dans la malle reposait en position f?tale. L'enquête a été confiée au Service régional de police judiciaire (SRPJ). - 'Altercation' - Deux policiers barraient mardi midi l'entrée du petit immeuble couvert de crépis gris, tout proche de la basilique Saint-Sernin, haut-lieu touristique de la ville. Selon les agents, la police judiciaire était toujours sur place en milieu de journée et travaillait dans "un studio où il y a beaucoup de choses entassées". Les lieux devaient être placés sous scellés. Le voisin qui a témoigné auprès de l'AFP a dit n'avoir croisé la locataire "que quelques secondes" à deux reprises. Elle avait selon lui "le profil d'une étudiante" d'une "vingtaine d'années", ce que confirme un autre voisin. Ce dernier, qui a aussi refusé de donner son nom, l'a décrite comme ayant des cheveux châtains foncé, "toujours habillée en noir, jolie, sociable". "Qui voudrait faire ça à une fille aussi gentille ?", s'est-il interrogé. C'était "une étudiante en langues étrangères appliquées à l'Université du Mirail" (Toulouse), a-t-il ajouté. Mais elle avait arrêté ce cursus "pour faire de l'histoire de l'art et de l'archéologie". Selon lui, elle habitait l'immeuble depuis près d'un an. Une étudiante de 19 ans, hébergée dans l'appartement du 2e étage, a raconté à l'AFP avoir entendu une altercation dans l'appartement du dessus le mardi 28 juillet. Pendant une demi-heure environ, elle a entendu deux voix d'hommes et une voix de femme. "Elle demandait d'arrêter, elle avait l'air très en colère", a-t-elle déclaré. - 'Une fille adorable' -

