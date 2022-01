Tourisme : Rouen très prisée des Italiens, Japonais et anglo-saxons

Entre 1600 et 1800 : c'est le nombre de touristes, qui, chaque jour, passent par les locaux de l'office de tourisme situéplace de la Cathédrale. "C'est un nombre stable par rapport à 2013-2014, confie Killian Penven, de l'office avant de poursuivre qu'en juillet, les étrangers ont été plus nombreux que les Français à venir ici." Si les touristes viennent toujours nombreux, c'est que "Rouen est une ville prisée pour son patrimoine historique très important." Et en ce mois de juillet, côté patrimonial, les vieilles recettes ont autant fonctionné que les nouvelles "attractions".

Valeurs sûres et nouvelles attractions

"Les personnages comme Jeanne d'Arc et Flaubert sont toujours très demandés", affirme d'emblée Killian Penven. La balade historique depuis la place du Vieux-Marché jusqu'à l'abbatiale Saint-Ouen en passant par l'église Saint-Maclou et la cathédrale reste donc un passage obligé pour les touristes qui veulent marcher sur les traces de ces grandes figures. De même, le spectacle Cathédrale de Lumière, déjà bien connu des Rouennais et des touristes, reste une valeur sûre : "Le nouveau spectacle sur les Vikings reste très demandé. Cela intrigue les touristes", sourit Killian Penven.

Cette année, les visiteurs ont pu également pénétrer dans de nouveaux lieux : l'Historial Jeanne d'Arc et le Panorama XXL. Côté historial, l'effet Jeanne d'Arc joue à plein : "Le public anglo-saxon témoigne toujours d'un vif intérêt pour elle. A ce titre, l'Historial apporte une vraie valeur ajoutée." Le Panorama, lui, présente un intérêt particulier : "Il est unique en France. Beaucoup de personnes, notamment les croisiéristes, une fois la balade dans le centre historique terminée, la prolongent sur le long des quais et passent par le Panorama", explique Killian Penven.

Les Italiens présents en masse

En juillet, les étrangers sont venus nombreux à Rouen et dans ses environs. Avec un trio en tête : "Le public anglo-saxon, les Espagnols et les Italiens", détaille Killian Peneven. "Habituellement, les Italiens viennent davantage en août." Si le tourisme individuel est toujours plus massif que le tourisme en groupes, ce dernier fonctionne, notamment grâce à la clientèle japonaise (qui représente le tiers de cette clientèle groupée). "Les touristes japonais font des voyages organisés en passant le plus souvent par Giverny, Rouen et le Mont-Saint-Michel."

La clientèle chinoise, que la Métropole souhaite attirer, n'est quant à elle pas encore quantifiée, les touristes ayant déjà tout organisépar avance et ne passant pas par les offices de tourisme.