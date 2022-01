Labry (France) (AFP). Profanation de cimetière en Lorraine: trois mineurs interpellés

Une fille de 12 ans et deux garçons de 14 et 15 ans ont été interpellés mardi dans l'enquête sur les dégradations commises sur une quarantaine de tombes chrétiennes à Labry (Meurthe-Moselle), a annoncé à l'AFP le procureur de Briey, Yves Le Clair. Les jeunes suspects, aux motivations "gothiques" selon le procureur, ont reconnu les faits. L'adolescente, qui selon les enquêteurs ne serait pas entrée dans le cimetière, a été simplement entendue, tandis que les deux garçons ont été placés en garde à vue, a précisé le magistrat. Les trois adolescents, qui habitent dans les environs de Labry, devront être présentés à un juge des enfants en vue d'une mise en examen pour "violation de sépulture", un délit passible, pour les mineurs, de six mois d'emprisonnement. Les adolescents sont suspectés d'avoir dégradé une quarantaine de tombes, principalement en déplaçant des crucifix et autres objets funéraires. Plusieurs crucifix ont notamment été retournés, la tête en bas, et quatre objets au total ont été brisés, selon le procureur. Des enquêteurs de la police scientifique étaient sur place mardi matin dans le cimetière du village, a constaté un journaliste de l'AFP.

