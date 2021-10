Otages : 500 Jours, Bayeux reste mobilisée

Jeudi 12 mai, à la veille des 500 jours de détention des deux journalistes d’Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier et de leurs accompagnateurs Mohamed Reza, Ghulam et Satar, la Ville de Bayeux et les associations Musikoblokos et les Chercheurs d'aure organisent une soirée de concerts de soutien à la Halle aux Grains avec les artistes bayeusains Mino, Nérac, Gabie et Laurent Piquot venu en voisin.