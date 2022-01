Au Havre, deux motards fuient à la vue des policiers

Le premier, âgé de 30 ans et demeurant au Havre, a été arrêté rue Henri Dunant. Ce pilote demotocrosse ne portait pas de casque et a fui à la vue des policiers, commettant de nombreuses infractions routières et prenant plusieurs rues à contresens.

Le second, âgé de 21 ans résidant également sur la commune, a été interpellé rue Marcel Paul alors qu'il conduisait une motocross non homologuée sans casque. Après avoir franchi un rond-point à contresens, il a été rattrapé par les policiers. Arrêté, il s'est débattu et a pris la fuite à pied pour finalement être interpellé définitivement un peu plus loin.

Le premier fait l'objet d'une Convocation par Officier de Police Judiciaire et le second d'une Convocation avec Reconnaissance Préalable de Culpabilité. Ils comparaîtront tous deux devant le tribunal correctionnel.