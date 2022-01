Tourisme : des professionnels « optimistes » pour le mois d'août

Le comité régional de tourisme de Normandie (CRT) a publié ce mardi 4 août sa traditionnelle enquête de conjoncture de mi-saison. Au total, 160 établissements (hôtels, campings, sites et lieux de visite, offices de tourisme etc.) ont été interrogés en Haute et Basse-Normandie.