Fête de la chasse et de la pêche ce week-end dans l'Orne

C'est une grande nouveauté cette année, la fête se déroule non plus à Carrouges mais sur les 20 hectares du haras national du Pin! Encore plus grand et plus beau, ce lieu permettra de nombreuses folies tout au long du week-end.

Au programme : animations, concours, spectacles, grande messe de la St Hubert et nombreuses activités pour les jeunes. Neuf villages présenteront des activités et démonstrations telles que les chiens d'arrêt et de troupeau, la pêche, les métiers de la forêt, du bois et de l'agriculture, le terroir Normand, les exposants, la chasse et l'armurerie, ainsi que les équipages dans une ambiance festive et conviviale.

Rendez-vous samedi de 9h à 23h (feu d'artifice à 22h30) et dimanche de 9h à 20h au haras national du Pin. Tarif 1 journée: 9€, tarif 2 jours: 15€. C'est gratuit pour les moins de 15 ans. Retrouvez toutes les infos sur www.fetedelachasse.fr

Ecoutez Raymond Joliveau, l'organisateur, nous présenter cette édition spéciale: