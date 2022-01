Manche : l'excellence du festival Jazz en Baie jusqu'au 16 août

Le jazz et les musiques improviséesont la chance depuis 6 ans de pouvoir s'exprimer au coeur de la plus belle baie du monde : la nôtre, celle du Mont-Saint-Michel.

Les plus grands noms dans la baie

Du 5 au 16 août, de Granville à Genêts et dans chacune des dix communes partenaires, Jazz en Baie vous embarque dans une folle équipée musicale et poétique avec une programmation aux petits oignons ... en toute simplicité. Un festival à taille humaine au coeur de l'été normand.

La ville de Saint-Pair-sur-mer accueille la soirée d’ouverture le mercredi 5 août, à partir de 18h00. Au programme la chanteuse Ellinea, influencée par Pat Metheny et Esperanza Spalding, puis le groupe de jazz moderne, électro, hip-hop et groove Electrophazz. Pour finir la soirée, la musique de Boney Fields and The Bones Project qui navigue du blues au funk en passant par le jazz.

Une programmation généreuse

Dans la multitude de concerts programmés (détails ICI), nous pouvons citer celui de la légende l'harmonica Jean-Jacques Milteau, des virtuoses de la guitare, Louis Winsberg, Rocky Gresset et Antonio El Titi

Celui du contrebassiste Riccardo del Fra en quintet avec Pierrick Pédron, Nicolas Folmer, Bruno Ruder et Ariel Tessier pour un hommage au monde musical du trompettiste Chet Baker. Ceux du pianiste Monty Alexander en trio et du maître du oud et du chant soufi Dhafer Youssef.

Celui de l’accordéoniste Richard Galliano. Celui de la légende du reggae, Jimmy Cliff.

Le batteur André Ceccarelli sera dans la Manche avec son « Ultimo », dernier opus d’une belle carrière de 50 ans avec Elisabeth Kontomanou, Hugh Coltman et David Linx au chant. Présence également de la magnifique chanteuse et pianiste brésilienne Eliane Elias.

Un événement musical avec la création de quatre monstres sacrés, le pianiste Antonio Farao, le contrebassiste Eddie Gomez, le guitariste Bireli Lagrène et le batteur Lenny White.

A ne pas manquer non plus, le concert final de la chanteuse Maurane en compagnie du guitariste Louis Winsberg.