Melun (AFP). Ecole saccagée par des enfants à Melun: la mairie dépose plainte

La mairie de Melun (Seine-et-Marne) a déposé plainte lundi après-midi pour le saccage d'une école maternelle samedi par des enfants de 5 à 13 ans, a-t-on appris de source municipale. "Nous avons d'abord déposé une plainte contre X et, lorsque les auditions des enfants seront terminées, nous porterons plainte de façon nominative", a expliqué l'entourage du maire. Les auditions des 22 vandales en culottes courtes, interpellés après avoir été pris la main dans le sac, ont commencé lundi, a indiqué la police. Etant tous mineurs, ils encourent des mesures éducatives, dont le parquet n'a pas précisé la nature, mais "les parents sont responsables civilement de leurs enfants et doivent réparer les dégâts", a-t-il précisé. Selon une source policière, c'est "l'effet de groupe" qui aurait amené les enfants à briser une vitre, renverser des étagères et étaler de la peinture sur les murs de plusieurs salles de classe, avant d'être dénoncés par un riverain.

