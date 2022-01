Rugby : c'est la reprise pour les Lions du Stade Rouennais !

Sous une chaleur accablante qui en ferait abdiquer plus d'un, les joueurs du Stade Rouennais ont repris, lundi 3 août, l'entraînement auprès du coach Richard Hill. Les joueurs ont débuté la séance par un test physique. 600 mètres de course à pourcourir dans les temps les plus brefs. Chonométrés sur cette même distance avant les playoffs l'année passée, l'objectif était qu'ils réalisent les mêmes temps. Verdict : "Seulement quatre joueurs n'ont pas été dans les temps, donc on est assez satisfaits", explique Grégory Bouly, entraîneur adjoint du Stade Rouennais.

Intégrer les nouvelles recrues

Comme annoncé par Richard Hill dans son interview que l'on peut retrouver ici, l'objectif principal de la pré-saison est de travailler la stratégie pour intégrer les nouvelles recrues. Les joueurs se sont donc divisés en deux groupes pour faire des phases de jeu sans opposition. Dans ce collectif très international, les "écarte", "croise", répondent au "keep going" ou "cross" aux accents plus britanniques.

Les joueurs se sont ensuite séparés entre le 15 de départ et les autres pour travailler la stratégie puisque le prochain match de préparation est prévu pour le 29 août prochain contre Saint-Nazaire. Cependant le physique ne va pas être délaissé comme le laisse ententre Bouly... "Si si, ils vont faire du physiqu !"