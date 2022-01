Istanbul (AFP). Turquie: deux tués dans une attaque suicide attribuée au PKK

Deux soldats turcs ont été tués et 24 autres blessés dimanche matin dans un attentat suicide contre une gendarmerie de la région d'Agri (est), a rapporté l'agence gouvernementale turque Anatolie, qui attribue l'attaque à la rébellion kurde du PKK. Un tracteur bourré d'explosifs a été précipité contre les locaux d'une gendarmerie des environs de la ville de Dogubayazit, a précisé Anatolie. Ce serait le première action signalée de ce type depuis la reprise du cycle de violences entre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et les forces turques. Dans une autre attaque dimanche attribuée au PKK, un soldat turc a été tué et quatre ont été blessés lorsqu'une mine a explosé au passage d'un convoi militaire sur une route de la province de Mardin (sud-est). Depuis le déclenchement le 22 juillet d'attaques quotidiennes par le PKK, au moins 17 membres des forces de l'ordre turques ont été tués et plusieurs dizaines blessés, selon un décompte de l'AFP. L'armée turque mène de son côté des raids massifs contre les positions de la guérilla dans les montagnes du nord de l'Irak. Au moins 260 combattants kurdes ont été tués et près de 400 blessés dans ces raids, a-t-on indiqué samedi de source officielle turque. Selon Anatolie, une dizaine de membres du PKK ont en outre été tués dans les affrontements avec l'armée survenus sur le sol turc.

