Marseille (AFP). Amical: Marseille s'offre la Juventus

L'Olympique de Marseille s'est offert une victoire de prestige contre la Juventus Turin (2-0), zébrant le match de quelques éclairs de jeu offensif très prometteur, samedi pour le Trophée Robert Louis-Dreyfus. L'aura de Santo Marcelo brille toujours. Les tranchantes attaques marseillaises dessinées par Marcelo Bielsa, même entachées d'approximation, ont fini par venir à bout du vice-champion d'Europe, sur un centre-tir de Romain Alessandrini (35) et une volée du meneur marocain, Abdelaziz Barrada (84). Elle n'a certes pas été aidée, perdant Sami Khedira sur blessure, puis Stephan Lichtsteiner pour une insulte à l'arbitre (exclu). Mais Marseille a mérité sa victoire. L'activité de Florian Thauvin et Alessandrini, couplée au tonus de Michy Batshuayi en pointe, sont de belles promesses à une semaine d'ouvrir la Ligue 1, le 8 août contre Caen. Le 3-3-3-1 de l'entraîneur argentin a produit beaucoup d'occasions et enchanté le Vélodrome, plein pour l'occasion (64.020 spectateurs). L'état épouvantable de la pelouse, après deux mois de sècheresse, n'a pas gâché le spectacle. Côté Juve, Paul Pogba s'est confirmé leader technique. Après les départs d'Andrea Pirlo et Carlos Tevez, il est la courroie de transmission privilégiée du jeu "bianconero". Le prodige français a joué un match de son cru, avec des gestes magnifiques en conservation de balle, et a frappé le poteau sur un coup franc direct sur lequel Mandanda n'avait pas bronché (68), juste avant d'être remplacé sous l'ovation du Vélodrome. - Khedira blessé - Le nouvel attaquant de pointe turinois, Mario Mandzukic, n'a pas eu beaucoup de ballons et l'organisation collective reste le point fort de l'équipe de Massimiliano Allegri. Sa formation a d'ailleurs dominé le premier quart d'heure, puis l'OM a mis la main sur le match et fini par marquer un but magnifique et chanceux, un centre-tir de Romain Alessandrini de plus de 30 m qui a fini dans la lucarne de Gianluigi Buffon. La Juve a vite perdu une de ses recrues vedettes, Sami Khedira, qui s'est visiblement blessé sur une course, se tenant derrière la cuisse droite en grimaçant de douleur (24). Les deux dernières saisons du milieu allemand, arrivé du Real Madrid, ont été perturbées par les blessures. Puis, juste avant la pause, Stephan Lichtsteiner s'est fait exclure pour avoir insulté l'arbitre, Tony Chapron. Un blessé, un but de retard et un rouge, le match commençait à prendre mauvaise tournure pour la Juve. En seconde période, l'OM a gardé l'emprise, à la satisfaction de Bielsa qui ne s'est guère levé de sa glacière fétiche. Barrada a mis K.O. la Juve en reprenant de volée un ballon mal dégagé par Mauricio Isla. Ce beau succès fait pencher du bon côté la balance des matches amicaux marseillais, trois victoires et une défaite, et a donné une réponse pleine d'espoir à la banderole du virage Sud : "L'an dernier nos valeurs retrouvées, cette année un titre !"

