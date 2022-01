Ce jeudi soir, la police remarque deux jeunes hommes en train de s'affairer autour d'un vélo. L'un deux s'apprête à sectionner le cadenas. A la vue des policiers, ils s'enfuient mais sont vites retrouvés et interpellés. Le premier est âgé de 17 ans et habite Saint-Etienne-du-Rouvray, le second a 14 ans et est domicilié en Seine-Saint-Denis. Ils ont été placés en garde à vue.