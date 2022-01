Rouen : ils cambriolent leur victime pendant son déménagement

Malgré l'heure tardive, un homme fait son déménbagement dans la nuit de jeudi à vendredi, boulevard des Belges à Rouen. Pendant ce temps, il laisse la porte de son logement ouverte. Deux personnes en profitent pour s'introduire à l'intérieur et dérober un téléphone portable, des papiers d'identité et des documents bancaires.

L'habitant les surprend alors qu'ils prennent la fuite. La police est aussitôt avertit et embarque la victime pour une patrouille. Les deux cambrioleurs sont retrouvés un peu plus tard, rue Buffon. A la vue des forces de l'ordre, ils cachent les objets dérobés sous des voitures. Ces derniers seront finalement retrouvés et les voleurs interpellés : âgés de 17 et 18 ans, ils habitant tous deux Rouen. Ils ont été placés en garde à vue.