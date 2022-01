Rendez-vous aux derniers concerts des Terrasses de Jeudi à Rouen

Pour cette dernière des concerts gratuits de la ville, les Terrasses du Jeudi ont programmé :

-Gemma Ray à la place du Général de Gaulle à 19h15 et 21h.

-Sparking in the Cloud à la place de la Calende à 18h45 et 20h30.

-Gul de Boa à la place du Vieux-Marché à 18h30 et 20h15.

-Nina Attal à la place Saint-Marc à 22h30.

-Zakouska à la place Saint-Marc à 21h.

-Sax Machine FT Racecar à l'espace du palais à 19h et 20h45.

Une excellente occasion de profiter des concerts au soleil couchant.