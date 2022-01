Kuala Lumpur (AFP). Vol MH370: Malaysia Airlines juge prématuré de spéculer sur la découverte d'un débris d'avion

Malaysia Airlines a qualifié jeudi de "prématurées" les spéculations selon lesquelles un débris d'avion découvert sur le rivage oriental de La Réunion, dans l'océan Indien, proviendrait du Boeing (vol MH370) disparu en mars 2014, les autorités cherchant à en vérifier l'origine. La découverte mercredi d'un mystérieux débris d'avion, qui ressemble à un morceau d'aile appelé "flaperon", a relancé les interrogations sur un éventuel lien avec la mystérieuse disparition du Boeing 777 de Malaysia Airlines avec 239 personnes à bord, l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation civile. "Pour le moment, il serait prématuré pour la compagnie aérienne de spéculer sur l'origine du flaperon", souligne Malaysia Airlines dans un communiqué, ajoutant qu'elle collaborait avec les "autorités compétentes pour confirmer" si ce débris provient ou non du Boeing de la compagnie malaisienne. Plus tôt, le ministre malaisien des Transports, Dato Sri Liow Tiong Lai, avait déclaré à New York avoir "envoyé une équipe pour enquêter" sur place, à La Réunion. "Il faut vérifier les débris avant de pouvoir confirmer s'ils appartiennent au MH370", a-t-il ajouté, émettant l'espoir d'établir une identification "dès que possible." Le débris, long de deux mètres, a été retrouvé à Saint-André de La Réunion par les employés d'une association chargée du nettoyage du rivage. Aucune piste n'est privilégiée pour le moment par les enquêteurs spécialisés de la gendarmerie française des transports aériens, qui recherchent notamment des informations, comme un numéro de série, permettant l'identification du débris. "Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Pour le moment, il nous faut déterminer à quel type d'appareil ce débris aurait pu appartenir. Lorsque nous l'aurons fait, il sera possible de déterminer la compagnie", a résumé une source proche de l'enquête. L'Australie, qui coordonne les recherches internationales dans l'océan Indien pour retrouver des traces du Boeing qui effectuait le vol MH370, s'est jointe à l'enquête française. L'appareil, parti de Kuala Lumpur pour Pékin avec 239 personnes à bord, avait disparu une heure après son décollage le 8 mars 2014. Aucune trace n'a jamais été retrouvée, malgré d'intenses recherches dirigées par l'Australie dans le sud de l'océan Indien.

