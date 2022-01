Kaboul (AFP). Le mollah Omar est mort il y a 2 ans, selon le renseignement afghan

Le chef suprême des talibans, le mollah Omar, est mort il y a plus de deux ans dans un hôpital pakistanais, ont annoncé mercredi soir les services de renseignement afghans. "Le mollah Omar est mort. Il est mort dans un hôpital de Karachi (sud du Pakistan) en avril 2013 () dans des circonstances mystérieuses", a dit à l'AFP Haseeb Sediqi, le porte-parole des services secrets afghans, à la suite de rumeurs persistantes faisant état du décès du chef suprême des talibans. Les talibans n'ont officiellement ni confirmé ni démenti la mort du mollah Omar, qui n'a pas été vu en public depuis 2001 et dont le mutisme pèse sur une rébellion divisée au moment où elle commence à rencontrer le gouvernement afghan en vue de négociations de paix. Depuis cette date, et au fil d'un conflit sanglant dont l'intensité ne faiblit pas, des rumeurs non confirmées ont régulièrement fait état de la mort du chef taliban, qui a selon des sources concordantes trouvé refuge au Pakistan voisin après la chute de son régime. Mais elles se sont fait particulièrement insistantes mercredi, deux jours avant un deuxième cycle de discussions prévu entre Kaboul et les talibans, après celles de début juillet à Murree, près de la capitale pakistanaise Islamabad. Un haut responsable du gouvernement afghan avait plus tôt déclaré sous couvert d'anonymat à l'AFP que le mollah Omar était "mort de maladie il y a deux ans et avait été enterré" dans le sud de l'Afghanistan, sa région d'origine. Selon lui, ce décès a également été confirmé au gouvernement afghan par des responsables pakistanais. "Selon mes informations, il est mort", a ensuite confié à l'AFP un responsable taliban sous couvert d'anonymat, ajoutant ne pas avoir de détails sur les causes et la date exactes de ce décès.

