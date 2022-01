Le rugbyman Mathieu Bastareaud fait la promotion de son livre à Mont-Saint-Aignan

Cinq, c'est le nombre de jours de repos que le staff du XV de France a laissé à ses joueurs en pleine préparation pour la coupe du monde, et pourtant Mathieu Bastereaud a répondu présent. "On a vraiment énormément de chance, il est revenu de Tignes samedi dernier et repart pour Marcoussis samedi prochain pour poursuivre leur préparation", explique Arnaud Delalondre, gérant du magasin Go Sport. Un événement qui a été organisé il y a plusieurs mois et qui s'est finalement concrétisé ce mercredi 29 juillet.

Un succès auprès du public

A cette occasion, une longue file de supporters ou admirateurs s'est formée pour avoir la dédicace ou se faire prendre en photo avec l'international français. "Malgré sa fatigue, il joue le jeu avec le public et ça fait plaisir à voir", explique le gérant de la grande enseigne de sport. Nathan et Colin sont ravis de cette visite: "Nous sommes venus spécialement pour lui, il est impressionnant physiquement", s'enthousiasme Nathan, joueur de rugby lui aussi à l'ASRUC (Association Sportive Rouen Université Club), qui s'est fait dédicacer son maillot.

Le parcours d'un surdoué du ballon

Une visite dont le but est de promouvoir son livre, Tête Haute où le trois-quarts centre raconte sa vie mais également son incident devenu diplomatique avec la Nouvelle-Zélande en 2011. Dans un récit épris de transparence, il décrit son enfer après avoir menti sur le déroulement d'une soirée un peu trop arrosée à Wellington. Grisé par la boisson, il chute et son visage est atteint. Pris de fierté, il invente une histoire où il se serait fait aggresser par des Néo-Zélandais en rentrant du bar. Mathieu Bastareaud, explique que suite à son mensonge, il tombe dans une profonde dépression dont le suicide semblait être le seul échappatoire.

Cette rencontre organisée au Go Sport pourrait être la première d'une longue série si le succès de l'opération se confirme selon Arnaud Delalondre. "Avec le championnat d'Europe de football qui se profile l'année prochaine, il se pourrait que des joueurs viennent nous rendre visite".