Ankara (AFP). Turquie: session d'urgence du Parlement dans un climat de guerre exacerbé par le pouvoir

Le Parlement turc se réunissait mercredi en urgence pour débattre de la "guerre contre le terrorisme" engagée par le gouvernement de façon simultanée contre le groupe Etat islamique (EI) et les rebelles kurdes, qui suscite la suspicion de l'opposition sur les visées du président Recep Tayyip Erdogan. Le gouvernement islamo-conservateur se présente devant les 550 députés à Ankara fort du "ferme soutien" exprimé la veille par l'OTAN à la Turquie, même si ses alliés ont estimé que le processus de paix avec la rébellion kurde ne devait pas être sacrifié sur l'autel d'une lutte tous azimuts contre le terrorisme. Pour le parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir, cette session parlementaire serait propice à la signature d'une déclaration commune en faveur de la lutte contre le terrorisme, gage d'une sorte d'"union nationale" autour de M. Erdogan. Mais certains élus de l'opposition accusent le président turc de mener une "stratégie de la tension" en vue d'élections législatives anticipées qui lui permettraient d'effacer les résultats décevants du scrutin du 7 juin, où l'AKP avait perdu la majorité absolue pour la première fois depuis 2002. "Il est hors de question de reculer" face à la menace terroriste, a assuré mardi M. Erdogan avant un voyage officiel en Chine, en jugeant en outre "impossible" de poursuivre le processus de paix avec la guérilla kurde. Des F-16 turcs ont mené de nouveaux raids dans la nuit de mardi à mercredi contre une demi-douzaine d'objectifs kurdes dans le nord de l'Irak ainsi que dans le sud-est de la Turquie. Le Parlement se retrouve alors que se multiplient les attaques isolées contre des militaires, attribuées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), et les raids aériens de l'armée contre des positions de la rébellion. Des enlèvements de policiers, certains en compagnie de leur famille, et des heurts entre forces de l'ordre et manifestants ont encore été signalés dans les dernières 24 heures dans plusieurs localités du sud-est du pays à majorité kurde, a indiqué mercredi l'agence officielle Anatolie. Les arrestations de militants kurdes, d'extrême-gauche ou de sympathisants présumés de l'Etat islamique, se poursuivent également par dizaines chaque jour, selon la presse. - Problème pour les Occidentaux - La donne a totalement changé depuis l'attentat du 20 juillet à Suruç, à proximité de la fontière syrienne, qui a fait 32 morts parmi de jeunes militants de la cause kurde. L'attaque a été attribuée aux jihadistes de l'EI, mais elle a entraîné une réplique immédiate du PKK contre les autorités turques, accusées d'avoir longtemps fermé les yeux ou même encouragé les activités des jihadistes. Cet attentat a conduit l'armée turque à bombarder pour la première fois des positions de l'EI en Syrie, un engagement vivement salué par les Etats-Unis qui mènent la coalition internationale antijihadiste. Mais, en Turquie, ce tournant stratégique a été largement occulté par la reprise simultanée des raids contre les bases arrières du PKK en Irak. La Turquie a aussi bombardé des positions de milices kurdes en Syrie, ce qui pose un problème de fond aux Occidentaux puisque ces combattants sont leur principal allié sur le terrain face à l'EI. Depuis vendredi, l'aviation turque a bombardé quotidiennement des cibles du PKK. Aucun raid turc contre l'EI n'a toutefois été signalé ces derniers jours. Considéré comme un des grands vainqueurs des dernières élections, le parti turc prokurde HDP est désormais clairement sur la défensive, estimant être la cible prioritaire de M. Erdogan. Avec 13% des voix et 80 députés, il est largement à l'origine de l'échec relatif de l'AKP. "L'un des principaux objectifs des opérations en cours dans les airs, sur terre et dans les médias est de faire mal au HDP dans la perspective d'élections anticipées", a affirmé le chef de file du parti Selahattin Demirtas, sommé en vain par le pouvoir de condamner les dernières actions du PKK. Cette crise se déroule alors que l'AKP mène des discussions avec le Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate) pour tenter de former une coalition de gouvernement. Mais certains éditorialistes turcs parient d'ores et déjà sur un échec des négociations et sur des législatives anticipées en novembre.

