Justice : la fin du Palais Fontette à Caen

Cette ouverture signe de par la même la fermeture définitive du palais Fontette, à quelques pas de l'Hôtel de Ville de Caen et de la place Saint-Sauveur. Propriété de l'Etat et du Département, la Ville pourrait en hériter et planche actuellement sur que faire de ses 6000 m 2 répartis sur quatre étages, en plein centre ville de la capitale régionale.

Plusieurs pistes sont évoquées.

Le bâtiment date du XIXe siècle. C'est dire son intérêt patrimonial.