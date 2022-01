La Dj allemand fait son petit bonhomme de chemin depuis plusieurs mois, il a déjà remixé "Waves" de Mr Probz au printemps 2014, il laisse également son empreinte sur "Prayer in C" du groupe français Lilly Wood and the Prick, titre qui connaîtra un beau succès l'été dernier.

Son album est attendu le 18 septembre prochain, un opus dans lequel nous écouterons, entre autre, ce single "Sugar" sur lequel il a invité le jeune artiste Francesco Yates.