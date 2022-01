Versailles (AFP). Jean-Marie Le Pen contre FN, acte 3: décision en appel après la suspension du congrès

La justice se prononce mardi sur l'appel du Front national contre la suspension de son congrès censé supprimer le statut de président d'honneur de Jean-Marie Le Pen, troisième manche judiciaire dans le conflit opposant le parti d'extrême droite à son cofondateur. Mis au ban du parti après une nouvelle série de provocations en avril, Jean-Marie Le Pen, 87 ans, a remporté début juillet deux victoires en justice face à sa fille Marine Le Pen, présidente du FN: l'annulation de sa suspension en tant qu'adhérent prononcée début mai par les instances dirigeantes, puis la suspension, lors d'une procédure d'urgence, de son congrès. Le FN a fait appel de ces deux décisions et la cour d'appel de Versailles se prononce mardi sur le sort du congrès par correspondance. Quelque 51.500 adhérents devaient approuver ou rejeter par courrier, jusqu'au 10 juillet, les nouveaux statuts du FN, dont le titre de président d'honneur de M. Le Pen a été supprimé. Mais, saisis par ce dernier, les juges des référés du tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine) ont suspendu le 8 juillet les opérations de vote. Les juges ont notamment estimé que le parti avait "violé" ses règles internes en organisant ce congrès par correspondance, et non sous forme physique comme cela devrait être le cas pour une modification des statuts. Jean-Marie Le Pen, suspendu pendant une partie de la consultation, n'a pas été en mesure de "s'exprimer", ont-ils aussi relevé, tant sur le mode de consultation choisi que face aux adhérents "faute de débat" les rassemblant "physiquement". Lors de l'audience en appel, le 15 juillet, l'avocat du FN Frédéric-Pierre Vos avait demandé à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif ou d'infirmer la décision des juges de Nanterre, assurant notamment qu'ils ont "outrepassé leurs pouvoirs" en "annulant" de fait le congrès, convoqué selon lui dans les règles. Frédéric Joachim, conseil de Jean-Marie Le Pen, avait de nouveau critiqué, entre autres, le choix d'une consultation à distance et la procédure de "vote bloqué" par laquelle les adhérents doivent approuver ou rejeter les statuts en bloc. - 'Il se croit à Dien Bien Phu' - En interne, plusieurs cadres frontistes regrettent que l'éviction de Jean-Marie Le Pen ait été mal préparée juridiquement et anticipent une nouvelle victoire pour le "Vieux". "Certains ont loupé le cours de droit des associations et de droit du travail", raille un conseiller. "Le FN va aller en cassation, c'est pas suspensif, on en a pour un an!", se désole un parlementaire. Jusqu'où peut se poursuivre ce combat juridique? Pour le député du Gard Gilbert Collard, "Jean-Marie Le Pen vit tout ça comme son ultime combat. Il se croit à Dien Bien Phu". "Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen sont pareils, ils sont tellement têtus", abonde un historique, qui craint que l'élan actuel du FN ne soit "freiné" par toutes ces procédures. Mais plusieurs en conviennent: la suite probable des événements, malgré le grand flou qui l'entoure, est, à terme et quoi que décide la justice, une exclusion du "Menhir". Un soutien de Marion Maréchal-Le Pen, qui pourrait voir son grand-père se présenter contre elle aux régionales en Paca, a déjà trouvé le motif: "Un président d'honneur d'un parti, membre de droit de toutes les instances, qui prépare des listes dissidentes contre une candidate investie, c'est un bon moyen de le virer". Quoi qu'il en soit, les propos qui ont précipité la rupture au sein de la famille frontiste vont valoir à Jean-Marie Le Pen un nouveau procès en correctionnelle, à une date encore indéterminée, pour avoir répété le 2 avril que "les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire" de la Seconde Guerre mondiale. Marine Le Pen a quant à elle déclaré à l'AFP qu'elle attendrait les résultats de l'appel pour publier ou non le résultat du congrès. Ses enveloppes restent conservées chez un huissier. La décision sera mise à disposition au greffe dans l'après-midi.

