Toulon (AFP). Var: 10.000 personnes évacuées de trois campings après des départs de feu

Quelque 10.000 personnes ont été évacuées lundi de trois campings à Fréjus, dans le Var, après des départs de feu, qui n'ont fait aucun blessé, a annoncé la préfecture. Les pompiers du Var évoquaient quant à eux quelque 9.000 personnes évacuées. En tout, trois incendies, attisés par un vent violent, ont éclaté dans le Var depuis la mi-journée, à Fréjus, Puget-sur-Argens, à quelques kilomètres de Fréjus, et Bauduen, à environ 80 km au nord-ouest de cette zone, a précisé la préfecture. Trente mobile-homes ont été brûlés dans un des campings évacués à Fréjus, et 10 autres dans un deuxième camping, selon la préfecture, qui a précisé que 216 sapeurs-pompiers et 50 engins étaient mobilisés sur l'incendie de Fréjus. "Le flanc gauche est stabilisé, le flanc droit toujours actif", a ajouté la préfecture du Var, selon laquelle il n'y a "pas d?impact sur l?autoroute A8 hormis la fermeture préventive de l?échangeur 38 (Fréjus Ouest) en direction de l?Italie". Pour combattre cet incendie, quatre Canadair ont été déployés, mais, en milieu d'après-midi, seulement un hélicoptère restait en intervention, selon les pompiers. La commune de Fréjus a indiqué avoir ouvert deux salles en bord de mer pour accueillir les personnes évacuées et se tenait prête à les héberger. D?importants bouchons se sont formés dans la ville après ces évacuations. A Bauduen, près du lac de Sainte-Croix, dans le parc naturel régional du Verdon, le feu s'est déclaré vers 15H15 et avait parcouru environ une heure plus tard deux hectares. Quatre Canadair et deux hélicoptères étaient déployés, selon la préfecture. En visite le matin même à Bormes-les-Mimosas, toujours dans le Var, département où sept personnes, dont quatre pompiers, avaient péri dans des incendies lors de l'été 2003, le président François Hollande a assisté à un exercice de lutte contre les feux de forêt. "Pour la Gironde, nous avons renforcé encore les moyens, envoyé de nouvelles équipes, parce que c'est un très gros travail que font les pompiers qui doivent être renouvelés, appuyés", a-t-il déclaré, évoquant l'incendie de forêt qui affecte la Gironde depuis plusieurs jours. "Mais c'est vrai qu'il y a des conditions météo particulièrement favorables hélas à la reprise, avec du vent et la sécheresse. On a les yeux tournés vers la Gironde, mais nous devons aussi être vigilants partout en France!" avait ajouté le président de la République, avant le début des incendies dans le Var. "Comme le disait De Gaulle, lutter contre la bêtise, vaste programme C'est celui néanmoins que nous devons mettre en ?uvre, car - et les personnes chargées de savoir comment partent les feux nous l'ont confirmé - c'est l'inadvertance, la négligence, la bêtise qui expliquent le plus souvent les départs de feu. Alors nous devons aussi lancer des appels, des appels simplement à des comportements de bon sens", avait souligné M. Hollande.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire