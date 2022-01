Le tour de France est déjà tourné vers la Manche

Invités par ASO, Philippe Bas, le président du conseil départemental, Jean François Le Grand son prédecesseur, président de l'association Grand Départ 2016, Laurent Beauvais, président de région et une délégation d'élus, étaient à Paris pour assister à l'arrivée de la grande boucle sur les Champs Elysées.

A l'issue de la course, on a pu assister à un passage de témoin entre Jan Van Zanen, le maire d'Utrecht, et le nouveau patron du département. Le tout dans une bonne humeur évidente sur le podium protocolaire.

Autre moment fort, la rencontre avec le vainqueur du Tour 2015, Christopher Froome. Le britannique portera (normalement) le dossard n'°1 au départ du tour dans la manche l'an prochain.